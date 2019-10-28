Светофоры поменяли, а машины все бьются

Перекресток проспекта Ленина и улицы Комсомольской давно пользуется у автомобилистов дурной славой. То и дело здесь бьются машины. Зачастую обходится без пострадавших, но случаются и серьезные аварии. Вот и в минувшую субботу на одном из самых аварийных перекрестков в центре Волгограда столкнулись «семерка» и иномарка. Удар был настолько сильным, что одна из машин протаранила ограждение с рекламными плакатами и вылетела на тротуар, повиснув на основании рекламного билборда. К счастью, обошлось без ранений.

По данным ГИБДД, к сентябрю на этом перекрестке произошло 11 ДТП, в которых пострадали три человека. Проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что водители просто не видят красный сигнал светофора при выезде на перекресток, когда едут по Комсомольской в сторону улицы Советской. Поэтому светофоры решили поднять над дорогой. Обошлось это городскому бюджету в два миллиона рублей. При этом часть светофоров на перекрестке все же остались на прежних местах - для следующего по выделенке общественного транспорта. Буквально неделю назад заработали новые светофоры на выносных консолях, которые должны были ликвидировать место концентрации ДТП. Но аварии не прекратились.

Чтобы разобраться в ситуации, «КП-Волгоград» вместе с полицией посмотрела видео последнего ДТП. На нем видно, что водитель «семерки» пересекал проспект в направлении улицы Советской в то время, когда остальные машины уже остановились. В это время иномарка ехала по Первой продольной на разрешенный сигнал светофора. Никаких очевидных предпосылок для ДТП нет, кроме того, что водитель отечественной легковушки решил "полихачить".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/740608" frameborder="0"></iframe> ДТП на перекрестке улицы Комсомольской и проспекта Ленина. 26.10.2019.

- При следовании по полосе после перекрестка водитель ВАЗа уже нарушил правила расположения транспортных средств на полосе, затем он нарушил правила, проехав на запрещающий сигнал светофора, - прокомментировали ситуацию в региональном главке.

При этом водители говорят, что их смущает второй - дальний светофор, на котором горит совсем другой сигнал. Вот и путаются с непривычки.

- Ситуацию нужно внимательно изучать, исследовать, моделировать, - считает доцент кафедры автомобильного транспорта ВолгГТУ, кандидат технических наук Сергей Ганзин. – Многое зависит и от организации движения, и от фаз светофора, и от поведения водителей. Проблема многослойная, а четкой методологии исследования нет. Да и жалко властям на исследования деньги тратить. Сейчас мы хотим подключить наших студентов к изучению ситуации на этом перекрестке. Хотя бы на добровольных началах.