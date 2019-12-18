«Проклятый» перекресток: в Волгограде на Комсомольской иномарка протаранила маршрутку

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-18T09:30:02+03:00

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Перекресток на пересечении улицы Комсомольской и Первой продольной магистрали волгоградцы давно окрестили «проклятым»: не проходит и недели, чтобы там не случилось очередное ДТП. Уже светофоры на консоли установили, чтобы водителям лучше видеть сигналы, и предупреждающие знаки поставили, но аварии все равно происходят. Вчера, 17 декабря, на этом перекрестке вновь ДТП: иномарка врезалась в маршрутку с людьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/750309" frameborder="0"></iframe> В Волгограде очередное ДТП на Комсомольской: иномарка протаранила маршрутку.Видео ГКУ ВО "Безопасный регион"

- 30-летний водитель «Хендэ Солярис», двигаясь по улице Комсомольской со стороны улицы Советской в сторону улицы Мира, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «ГАЗель» с пассажирами, - рассказывают "КП-Волгоград" подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

Слава Богу, все остались живы. И люди в микроавтобусе не пострадали. А вот 39-летнего водителя иномарки и его 34-летнюю пассажирку увезли с травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU