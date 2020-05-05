2020-05-05T19:22:57+03:00
Общество

Вахтовиков, прибывших в Волгоград из Якутии, отправят в обсерватор

Рабочих с Чаяндинского месторождения в аэропорту Волгограда встречают медики с тестами и градусниками
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Рабочих с признаками коронавируса сразу из аэропорта увезут на "скорых" в госпитали, здоровых - на автобусе - в санаторий.Рабочих с признаками коронавируса сразу из аэропорта увезут на "скорых" в госпитали, здоровых - на автобусе - в санаторий.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгоград сегодня, 5 мая, прилетает спецборт - самолет из Якутии. На нем - 97 вахтовиков. Все они - жители Волгоградской области, все работали на Чаяндинском нефтеконденсатном месторождении в Республике Саха. На днях там в рабочем поселке выявили сразу несколько больных коронавирусной инфекцией. Чтобы не вспыхнул очаг, власти Якутии и владельцы газодобывающей компании решили всех вахтовиков отправить по домам. Оказалось, что на месторождении трудятся люди из 28-ми регионов России. В том числе и волгоградцы.

В аэропорту Гумрак приезжих встречает целая делегация - медики, сотрудники Роспотребнадзора, журналисты и чиновники. Каждого, кто сойдет с этого борта на волгоградскую землю, прежде чем даже отправить на карантин, обследуют по всем параметрам и требованиям.

Впрочем, всех этих рабочих протестировали на коронавирус еще в Якутии. В самолет попали лишь те, у кого результат был отрицательным. Но бдительность в таком вопросе лишней не будет.

В Волгограде вахтовиков с якутского газоместорождения, где вспышка коронавируса, встречала целая делегация.Екатерина СИМОХИНА

- Власти Волгоградской области приняли решение принять всех своих земляков, которые трудились в Якутии. Понимая, что люди прибывают с эндемичной территории, решили сразу поместить вахтовиков в подготовленный для этого обсерватор, который мы организовали на базе санатория "Качалинский". При этом соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, требования безопасности, но и с учетом комфортного размещения наших граждан. В комнатах у ребят будут и душевые, и холодильник, и телевизор. Все будут обеспечены питанием, и с учетом обстановки - медицинским персоналом, который будет следить за самочувствием вахтовиков, - прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев, который был делегирован встречать земляков.

Заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев - о приеме волгоградских вахтовиков из Якутии.Екатерина СИМОХИНА

Тех, у кого будут замечены хоть малейшие признаки болезни, сразу госпитализируют в больницы Волгограда, подготовленные для коронавирусных пациентов. Здоровых, повторимся, отвезут в санаторий "Качалинский". Там рабочие проведут положенные 14 дней карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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