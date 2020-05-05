Одного увезли на «скорой»: в Волгограде на прибывшем из Якутии самолете выявили больного вахтовика

5 Май 2020 2020-05-05T21:01:19+03:00

У одного из вахтовиков выявили признаки коронавируса. Его тут же изолировали. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Спецборт, который прибыл сегодня, 5 мая, в Волгоград из Якутии встречали 10 «скорых». Никому из 97-ми прибывших на родину вахтовиков из Чаяндинского месторождения (Якутия) не дали сойти с трапа. Обследовали прямо в самолете. И не даром. Одного мужчину с признаками коронавируса все-таки выявили.

- Мы поднялись на борт в противочумных костюмах, провели каждому пассажиру и члену экипажа двойной термоконтроль и у одного вахтовика обнаружили признаки заболевания. Его тут же препроводили в карету «скорой» помощи и отвезли в госпиталь, - рассказывает «КП-Волгоград» Юрий Кетов, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территорий Управления волгоградского областного Роспотребнадзора.

Остальных 96 вахтовиков провели в специально подготовленные для них автобусы, минуя здание аэровокзала. Их в сопровождении сотрудников ГИБДД отвезли в обсерватор, который развернули на базе санатория «Качалинский».

- Каждый из них будет находиться в четение 14-ти дней в отдельной комнате. У каждого свой туалет и душ, так что пересекаться между собой они там не будут. Ежедневно – утром и вечером – им будут измерять температуру и наблюдать. При первых же признаках болезни – госпитализируют. И только, если через две недели у них будут отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, вахтовики смогут отправиться по домам, - говорит Юрий Кетов.

Автобусы после поездки продезинфицируют в специальном боксе на территории обсерватора. Обработали химсредствами и весь багаж вахтовиков.

- Экипаж самолета во время полета был экипирован. Всех, кто был на борту, мы также обследовали. Признаков заболеваний не выявили. Но и покидать самолет не разрешали. После того, как на воздушном судне проведут полную дезинфекцию салона, борт отправится обратно в Якутию, - отметил начальник отдела регионального Роспотребнадзора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/777168" frameborder="0"></iframe> Одного из прилетевших в Волгоград вахтовиков забрали в больницу с температурой.

ИСТОЧНИК KP.RU