Перекрытия дорог 9 мая 2020 в Волжском

6 Май 2020 2020-05-06T18:56:36+03:00

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В программе праздника в День Победы 9 мая 2020 в городе Волжском Волгоградской области – пробег ретро автомобилей, памятные акции, велосипедная эстафета и конный парад. Из-за этого в центре Волжского 9 мая на несколько часов перекроют дороги, ограничат движение транспорта и стоянку автомобилей. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, 9 мая с 7 до 12 часов запретят оставлять машины в парковочном кармане у кафе «Гаштет», а с 9 до 12 часов местами перекроют дороги.

Из-за велопробега 9 мая 2020 в Волжском с 9.00 до 10.00 ненадолго будут перекрывать дорогу по маршруту следования эстафеты. Пройдет она от ФОКа «Русь» до памятника погибшим воинам по улицам Мира, Оломоуцкая, Дружбы, бульвару Профсоюзов, улицы Машиностроителей, Энгельса через памятник Карбышеву и площадь Ленина, а также улицы Сталинградская и Набережная.

В Волжском с 11.00 до 12.00 9 мая частично ограничат движение по маршруту следования автопробега ретро автомобилей. Сузят проезжую часть от плотины ГЭС и далее на проспекте Ленина, улицам 87-й Гвардейской, Мира, Александрова, Карбышева, Свердлова. Затем ретро машины в сопровождении экипажей ДПС вновь повернут на проспект Ленина и вернутся через ГЭС в Волгоград.

Также 9 мая 2020 в Волжском на время конного парада с 11.30 до 12.30 перекроют дорогу на проспекте Ленина от площади Свердлова до улицы Советской.

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ИСТОЧНИК KP.RU