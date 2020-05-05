2020-05-05T16:04:48+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Волгоград вывезут 97 вахтовиков из Якутии

Самолет с рабочими Чаяндинского месторождения прибудет в наш город вечером 5 мая 2020 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото авиакомпании "Якутия", которая и доставит в Волгоград рабочих с Чаяндинского месторождения.Фото авиакомпании "Якутия", которая и доставит в Волгоград рабочих с Чаяндинского месторождения.
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Сегодня вечером, 5 мая, аэропорт Волгограда готовится принять спецрейс из Якутии – на специально зарезервированном самолете к нам привезут 97 вахтовиков с Чаяндинского нефтеконденсатного месторождения. Дело в том, что на этом объекте зафиксирована большая вспышка коронавируса и власти Республики Саха вместе с компанией, владеющей месторождением, приняли решение максимально эвакуировать рабочих, как говорят – «на большую землю» - кого по домам, кого в относительно безопасные регионы.

Как сообщает первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников, 148 рабочих уже вывезли. Еще 600 отправят в Башкирию через Магнитогорск и Уфу. Кроме этого, сегодня планируется вылет в Омск (53 человека) и Волгоград (97 человек.) Таким образом, с Чаяндинского месторождения будет вывезено 917 человек.

- Для перевозки вахтовиков с месторождения задействовано два самолета суперджет-100 и два «Боинга», - говорит генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов. - Сегодня в Талакан прилетает «Боинг» из аэропорта «Внуково» и далее этот воздушный борт с вахтовиками вылетит из Талакана в Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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