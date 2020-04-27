2020-04-27T13:08:33+03:00
Общество

В Волгограде за выходные от коронавируса умерли три пенсионера

Стали известны подробности о новых жертвах коронавируса к 27 апреля 2020 года и о новых заболевших
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Все трое умерли в больнице №5, у всех были сопутствующие заболевания, в том числе и сердечные. Фото администрации ВО.Все трое умерли в больнице №5, у всех были сопутствующие заболевания, в том числе и сердечные. Фото администрации ВО.
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Несмотря на все усилия, которые предпринимают медики, коронавирус убивает все больше волгоградцев. По данным оперативного штаба только за минувшие выходные дни - 25 и 26 апреля - в Волгоградской области скончались от COVID-19 три пациента. Все трое - пенсионеры. Двое из них длительное время находились на ИВЛ.

- За выходные у нас три смертельных случая. Все трое – люди пожилого возраста – 69, 70 и 78 лет. Все три лежали в больнице №5, куда госпитализируют уже людей с подтвержденным диагнозом. В субботу, 26 апреля, скончались двое – жительница Дзержинского района Волгограда, и гость из Республики Дагестан. Этот пожилой мужчина поступил сначала в больницу Урюпинска – обратился за помощью с жалобами, а когда диагноз подтвердился, его перевели в Волгоград. Третья умершая – женщина из Котово. У всех этих людей были сопутствующие хронические заболевания, в том числе и сердечные, - уточнил информацию «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения по Волгоградской области Николай Алимов.

Известно также, что жительница Волгограда и дагестанец заразились от людей, прибывших к нам в регион из Москвы.

Всего на 27 апреля 2020-го в волгоградских стационарах с подозрением находятся уже 643 человека, из них 29 детей. Число тех, у кого уже подтвердился диагноз COVID-19, выросло за минувшие сутки на 30 человек, итого их уже 272 (из них 22 ребенка).

К сожалению, растет и число пациентов в пульмонологических отделениях – на сегодняшний день, 27 апреля 2020-го, там уже 429 человек с пневмониями. У 226 больных подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Четыре человека уже находятся на искусственной вентиляции легких: двое лежат в волгоградской больнице, двое – в Волжском.

Число тех, кто поборол коронавирус и выписался из больницы увеличилось до 30-ти. Всего под меднаблюдением в регионе находятся еще 2133 человека.

На вопрос, как обстоят дела в больнице №7 Волгограда и в роддоме Урюпинска, где на прошлой неделе выявили коронавирус у медработников, Николай Алимов ответил буквально следующее:

«Очаги локализованы, ждем результаты анализов, как по медработникам, там и по контактировавших с ними пациентов. Все под контролем».

О новых смертях от коронавируса в Волгограде. Заместитель облздрава Николай Алимов..Екатерина СИМОХИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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