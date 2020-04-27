Самоизоляция в Волгограде: еще 45 человек оштрафовали за выход из дома

27 Апр 2020 2020-04-27T11:44:52+03:00

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Волгоградская область уже месяц живет в режиме самоизоляции, когда без уважительной причины из дома выходить нельзя. Но нарушителей предостаточно. За три дня с 22 по 24 апреля 2020 года суды региона рассмотрели 163 материала. По статье 20.6.1 КоАП РФ за выход из дома без уважительных причин 42 волгоградца заплатят штрафы по тысяче рублей. Еще пятерым суд назначил по 2 тысячи рублей штрафа за прогулки по городу и на природе. При этом 37 человек отделались предупреждением.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов, 78 материалов об административных правонарушениях суд возвратил. Еще по одному делу производство прекращено в связи с отсутствием состава.

Всего за две последние недели суды региона рассмотрели почти триста дел о нарушении режима самоизоляции. На тысячу штрафовали 124 волгоградца, а 12 человек получили наказание размером вдвое больше. В целом в суды поступило уже 1035 подобных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU