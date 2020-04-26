Коронавирус в Волгоградской области: за сутки заболели еще 30 человек

26 Апр 2020 2020-04-26T12:59:57+03:00

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Поступили новые данные на 26 апреля 2020 года о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Волгоградской области. Еще 30 человек заболели COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся достигло 242 человек. За сутки на один прибавилось число летальных случаев. Из-за осложнений от коронавируса погибли еще два пациента. Всего на 26 апреля не выжили семеро человек с COVID-19. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Также известно, что в больницах находятся 607 человек. 582 взрослых и 25 детей. 37 волгоградцев выписали после коронавируса.

Это самая большая цифра по новым заболевшим с начала эпидемии в Волгоградской области. На днях губернатор и оперативный штаб должны решить вопрос с режимом самоизоляции: продлевать или нет. Но судя по цифрам, вряд ли волгоградцы смогут спокойно выйти из дома без уважительной причины с 1 мая. К тому же в ближайшее время обязательными станут цифровые пропуска.

В России за сутки всего заболело коронавирусной инфекцией 6361 человек. В 45 процентах случаев болезнь протекает бессимптомно. Еще 66 человек умерло. Всего от коронавируса погибли 616 человек.

Данные на 26 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU