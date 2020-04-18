Коронавирус в Волгограде: плюс 17 заболевших за сутки

18 Апр 2020 2020-04-18T13:37:54+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области снова выросло. Причем резко. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 17 человек, в том числе у одного ребенка. На сегодняшний день это рекордный прирост заболевших. В итоге на утро 18 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Волгограде и области выросло до 79 человек. По пять новых случаев зарегистрировано в Волгограде и Палласовке, три - в Среднеахтубинском районе. Восемь человек привезли коронавирус из Москвы, один - из Санкт-Петербурга.

В инфекционных больницах и госпиталях уже 375 человек, в том числе 8 детей - еще вчера пациентов было на 71 человека меньше.

- Всех контактировавших с заболевшими поместили под медицинское наблюдение. На утро 18 апреля лабораторные исследования не выявили у них коронавирусной инфекции, обследование и наблюдение будет продолжено, - сообщили "КП-Волгоград" в оперштабе региона.

Карантинщиков в Волгоградской области за день тоже заметно прибавилось. Под наблюдение взяли около трехсот человек, всего дома на самоизоляции сидят 1194 человека. Всего же с момента введения ограничений на обязательном карантине побывали более семи тысяч волгоградцев.

По данным ИЦК, 23 случая заболевания коронавирусом в Волгограде уже завершились излечением, 16 пациентов выписали накануне. Так что данные местной и федеральной статистики наконец сошлись. Учли и один летальный исход - ранее не вошедшую в статистику умершую в Жирновске женщину.

В целом в России число зараженных коронавирусом перевалило за 36 тысяч человек, почти три тысячи из них завершили лечение, более 300 умерли.

Волгоградцев просят оставаться дома, чтобы оттянуть пик заболеваемости коронавирусом. Для тех, кому нужно срочно сделать стрижку, отремонтировать мебель, одежду или обувь, сделать фотографию на паспорт ввели послабления. Парикмахерские, ателье и мастерские могут вновь начать работу уже со вторника. А вот на кладбище и в церковь на Пасху власти ходить не разрешили. В любом случае, не забудьте написать уведомление о том, с какой целью вы вышли из квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU