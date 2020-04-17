2020-04-17T19:48:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде с 21 апреля разрешили работу парикмахерских, обувных мастерских, ателье

Но владельцам необходимо выполнить строгие требования для профилактики коронавируса
Екатерина МАЛИНИНА
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На одного клиента должно быть не менее 10 квадратных метров.На одного клиента должно быть не менее 10 квадратных метров.Фото: Евгения ГУСЕВА
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17 апреля 2020 годана сайте администрации Волгоградской области появилось постановление губернатора Андрея Бочарова. В нем он вносит изменение в ранее опубликованный документ о мерах, принимаемых в борьбе с коронавирусом. На этот раз речь идет не об усилении и ужесточении, а об определенных послаблениях. Их ждали. С 21 апреля 2020 года смогут работать парикмахерские салоны красоты, фотателье, компании по ремонту и изготовлению мебели, ателье по пошиву одежды. Но все фирмы должны обязательно выполнить следующие требования: не менее 10 квадратных метров на одного клиента, предварительная запись, бактерицидные или ультрафиолетовые лампы (или их аналоги подобного же действия).

Большинство компаний ради хоть какого-то дохода пойдут на эти условия. Кстати, дополнили и перечень причин, по которым можно выходить из дома. И посещение парикмахерских, ателье и обувщиков теперь в них входит.

Напомним, на данный момент диагноз COVID-19 диагностировали у 62 волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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