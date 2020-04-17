Красота и коронавирус: в Волгограде пообещали открыть парикмахерские

Хорошая новость для тех, кто за полмесяца самоизоляции успел отрастить шевелюру, поломать все ногти и стоптать обувь: в Волгоградской области в ближайшие дни снова заработают парикмахерские, салоны красоты и мастерские по ремонту. В администрации Волгоградской области уже готовят соответствующее постановление, разрешающее работу этих предприятий. Но, естественно, они откроются при соблюдении ряда условий.

- Проект постановления уже разработан и направлен губернатору Волгоградской области, думаем, что уже в начале следующей недели оно будет подписано и готово к принятию в действии, - сообщила радостную новость вице-губернатор региона Анна Писемская.

Кому еще разрешат работать?

- Речь идет о парикмахерских, салонах красоты, фотоателье (для изготовления фотографий на документы). Также будет разрешена работа мастерских по изготовлению и ремонту мебели, по ремонту обуви и одежды, а еще – розничная торговля цветами и другими растениями. Но работа их будет разрешена только при соблюдении тех мер, которые необходимы и достаточны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - уточняет заместитель губернатора Волгоградской области.

На каких условиях разрешат работать этим организациям?

Во-первых, все эти мастера смогут работать только в помещениях, площадь которых превышает 10 квадратных метров. Во-вторых, работать они будут исключительно по предварительной записи. Третье условие – наличие бактерицидных ламп для обеззараживания помещений (так что тем, кто не успел такие приобрести, следует поторопиться).

- Есть соответствующее постановление федерального управления Роспотребнадзора, относительно условий работы представителей данных сфер. При этом каждый предприниматель и мастер должен сам понимать и принимать или не принимать те риски, в которых ему придется работать. Также им следует помнить: что любое выявленное нарушение в их работе, может поставить под угрозу всю сферу, - акцентирует внимание представителей этих профессий уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова.