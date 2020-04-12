2020-04-12T09:32:41+03:00
Общество

В Волгограде с понедельника, 13 апреля, начнет курсировать скоростной трамвай

Спецмаршрут пойдет от Тракторного до Ельшанки
Екатерина МАЛИНИНА
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Составы будут обрабатывать после каждого рейса.Составы будут обрабатывать после каждого рейса.
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В Волгограде чуть ли не каждый день изменение в режиме транспорта. Из-за распространения эпидемии коронавируса и режима самоизоляции сначала убрали СТ и троллейбусы, сократили трамваи и автобусы. Но после многочисленных жалоб работающих в эти дни волгоградцев количество транспорта добавили, как и увеличили время работы ( полное расписание можно посмотреть здесь). Теперь еще одна радостная новость для жителей северных районов Волгограда. Власти города решили вернуть на линию скоростной трамвай с 13 апреля, с понедельника. Видимо, учли, что разрешили снова открыться сотням предприятий. СТ заработает по спецмаршруту: от ВГТЗ до Ельшанки.

После каждого рейса сотрудники «Метротрама» будут обрабатывать специальными средствами поручни, сидения, ручки. На подземных станциях используют дезинфицирующие растворы для протирания поверхностей. Заработает в усиленном режиме и вентиляционная система.

В конце смены трамваи пройдут полную санобработку. Всего на линию выйдет 16 составов.

Первый трамвай отправится утром от конечной на Тракторном в 5:54 утра, от Ельшанки в 5:49. Последний состав уйдет от ВГТЗ в 19:55, из Советского района в 20:44.

Еще одно изменение коснется автобуса №95. Его маршрут сократили: теперь он будет ходить из Кировского района до железнодорожного вокзала и обратно.

Напомним, такие строгие меры связаны с распространением COVID-19. В Волгоградской области опасный диагноз поставили уже 33 пациентам. Еще 76 находятся в больницах с подозрением на инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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