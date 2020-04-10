Расписание автобусов в Волгоградской области в период самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T17:36:27+03:00

В Волгоградской области пустили межмуниципальные и пригородные автобусы из Волгограда и Волжского [расписание автобусов в режиме самоизоляции]

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Власти Волгоградской области с 10 апреля 2020 немного смягчили действующий в регионе режим полной самоизоляции из-за угрозы коронавируса, разрешили работать некоторым предприятиям и организациям. Пустили и дополнительный общественный транспорт в Волгограде, в Волжском, а также между городами и районами. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, с 10 апреля в Волгоградской области скорректировано расписание автобусов межмуниципальных направлений. Автобусы между городами и поселками региона будут ходить по 33 маршрутам. В Волгоград смогут уехать жители Дубовки, Урюпинска, Серафимовича, Жирновска, Михайловки, Елани и других райцентров. Пригородные автобусы будут ездить из Волгограда, Волжского, Камышина.

Но неработающих жителей области все же до 30 апреля 2020 призывают оставаться дома. Напомним, согласно постановлению губернатора №179 от 15.03.2020, Волгоградская область будет жить в режиме самоизоляции вплоть до 1 мая. За нарушение правил, действующих в этот период и прописанных в постановлении губернатора №233 от 31.03.2020, волгоградцам грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

Расписание пригородных и внутриобластных маршрутов автобусов в Волгоградской области с 10 по 30 апреля 2020

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ИСТОЧНИК KP.RU