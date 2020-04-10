2020-04-10T19:02:34+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: на карантин посадят всех приезжих

Введены обязательные правила для прибывающих в Волгоградскую область из других регионов РФ, где зафиксированы заболевшие коронавирусом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Карантинщиков в Волгограде заметно прибавится.Карантинщиков в Волгограде заметно прибавится.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вскоре карантинщиков в Волгограде заметно прибавится. В Волгоградской области с 10 апреля 2020 года из-за угрозы коронавируса COVID-19 будут брать под медицинское наблюдение не только прибывающих из-за границы, но и всех тех, кто приезжает в область из соседних регионов. Речь идет обо всех, кто въезжает в Волгоградскую область из других субъектов РФ, в которых зафиксированы зараженные коронавирусом. Таких в стране на 10 апреля 82 региона. Все прибывшие должны сидеть 14 дней на карантине в режиме самоизоляции на дому без права покидать жилище. Это касается и приезжих, и вернувшихся из других регионов волгоградцев, и всех совместно с ними проживающих. Причиной такого решения стали последние случаи заражения коронавирусом в Волгограде. Большинство из заболевших привезли COVID-19 из столицы или подхватили вирус от своих родных.

- Гражданин обязан сообщить о своем прибытии в Волгоградскую область, своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в эпидемически неблагополучном по COVID-19 субъекте РФ, свою контактную информацию, включая место регистрации и адрес фактического проживания по телефону 112 или на «горячую линию» 8-800-200-86-76, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.

Если же во время 14-дневного карантина появятся симптомы ОРВИ или поднимется температура, нужно позвонить в поликлинику по месту проживания или по телефону экстренных служб 112.

Согласно последним изменениям в режимном 179-м постановлении (п. 3.2 постановления губернатора №250 от 9.04.2020), действовать новые правила будут в период повышенной готовности, то есть пока до 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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