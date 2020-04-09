2020-04-09T23:00:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Каким предприятиям и организациям Волгоградской области можно работать во время режима всеобщей самоизоляции

Губернатор подписал постановление №197-п, в котором приведен список сфер деятельности, которые могут работать во время длинных выходных
Екатерина СИМОХИНА
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Работать разрешили не всем.Работать разрешили не всем.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Уже вторую неделю вся страна за редким исключением сидит на самоизоляции. Людям объявили длинные выходные до 30 апреля. Многие предприятия и организации пытались отыскать лазейку в законодательстве, чтобы продолжать функционировать и получать прибыль. Но тут же последовали немаленькие штрафы. В своем очередном послании к народу президент разрешил главам регионов самим определиться, деятельность каких предприятий следует возобновить. И если во многих регионах сразу составили список организаций, которым можно приступить к работе, в Волгоградской области только 9 апреля вышло постановление губернатора Андрея Бочарова. Глава региона только просит муниципалитеты прислать такой список по районам и городским округам, чтобы свести все сведения воедино. 9 апреля стали понятны сферы деятельности предприятий, которым разрешили трудиться.

Итак, в соответствии с постановлением 197-п от 9 апреля 2020 года, в нашей области НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ деятельность государственных органов (в том числе судов, прокуратур, отделов полиции, администраций), Центробанка, адвокатов, нотариусов, военнослужащих и казачьих дружин. Эти люди спокойно могут ходить на работу, и делают это вторую неделю. Теперь к ним на законных основаниях присоединятся работники, занятые в сферах:

- обращения с отходами,

- благоустройства территорий,

- лесного хозяйства и экологии,

- строительства, архитектуры и градостроительства,

- обеспечения безопасности,

- полиграфии,

- сельского хозяйства,

- промышленности, обрабатывающего производства,

- торговли, общественного питания, услуг,

- информационных технологий, связи,

- специальной деятельности (научно-технической, экспертной, оценочной),

- социальной сфере.

Не стоит радоваться владельцам парикмахерских, ресторанов и кафе, читая строчки про услуги и общественное питание. В документе разрешается деятельность тех организаций, которым не запрещает работать постановление №179 от 15 марта. То есть еще раз придется перечитать этот документ. Он запрещает работу парикмахерских, фитнес-клубов, спа-салонов, кружков, библиотек, секций, кафе, ресторанов и столовых, большинства объектов торговли, мастерских по ремонту одежды, обуви, мебели, фотоателье и т.д. Им по-прежнему нельзя работать.

Разрешат работать персоналу предприятий, отвечающих за кадры и начисление зарплаты. Даже на тех предприятиях, которым приостановили деятельность, нужно получать выплаты, увольнять и принимать людей на работу.

ВАЖНО!

Те, кто возобновляет свою деятельность, должны соблюдать правила: ежедневно дезинфицировать помещения, измерять работникам температуру, отстранять от работы всех, у кого есть симптомы болезни.

Постановление губернатора уже вступило в силу.

СПРАВКА "КП"

Ссылки на документы:

Кому можно работать: Постановление от 9 апреля № 197-п.

Кому запрещено работать до 30 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

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