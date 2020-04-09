Каким предприятиям и организациям Волгоградской области можно работать во время режима всеобщей самоизоляции
Уже вторую неделю вся страна за редким исключением сидит на самоизоляции. Людям объявили длинные выходные до 30 апреля. Многие предприятия и организации пытались отыскать лазейку в законодательстве, чтобы продолжать функционировать и получать прибыль. Но тут же последовали немаленькие штрафы. В своем очередном послании к народу президент разрешил главам регионов самим определиться, деятельность каких предприятий следует возобновить. И если во многих регионах сразу составили список организаций, которым можно приступить к работе, в Волгоградской области только 9 апреля вышло постановление губернатора Андрея Бочарова. Глава региона только просит муниципалитеты прислать такой список по районам и городским округам, чтобы свести все сведения воедино. 9 апреля стали понятны сферы деятельности предприятий, которым разрешили трудиться.
Итак, в соответствии с постановлением 197-п от 9 апреля 2020 года, в нашей области НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ деятельность государственных органов (в том числе судов, прокуратур, отделов полиции, администраций), Центробанка, адвокатов, нотариусов, военнослужащих и казачьих дружин. Эти люди спокойно могут ходить на работу, и делают это вторую неделю. Теперь к ним на законных основаниях присоединятся работники, занятые в сферах:
- обращения с отходами,
- благоустройства территорий,
- лесного хозяйства и экологии,
- строительства, архитектуры и градостроительства,
- обеспечения безопасности,
- полиграфии,
- сельского хозяйства,
- промышленности, обрабатывающего производства,
- торговли, общественного питания, услуг,
- информационных технологий, связи,
- специальной деятельности (научно-технической, экспертной, оценочной),
- социальной сфере.
Не стоит радоваться владельцам парикмахерских, ресторанов и кафе, читая строчки про услуги и общественное питание. В документе разрешается деятельность тех организаций, которым не запрещает работать постановление №179 от 15 марта. То есть еще раз придется перечитать этот документ. Он запрещает работу парикмахерских, фитнес-клубов, спа-салонов, кружков, библиотек, секций, кафе, ресторанов и столовых, большинства объектов торговли, мастерских по ремонту одежды, обуви, мебели, фотоателье и т.д. Им по-прежнему нельзя работать.
Разрешат работать персоналу предприятий, отвечающих за кадры и начисление зарплаты. Даже на тех предприятиях, которым приостановили деятельность, нужно получать выплаты, увольнять и принимать людей на работу.
ВАЖНО!
Те, кто возобновляет свою деятельность, должны соблюдать правила: ежедневно дезинфицировать помещения, измерять работникам температуру, отстранять от работы всех, у кого есть симптомы болезни.
Постановление губернатора уже вступило в силу.
СПРАВКА "КП"
Ссылки на документы:
Кому можно работать: Постановление от 9 апреля № 197-п.
ИСТОЧНИК KP.RU