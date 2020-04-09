2020-04-09T14:26:00+03:00
Общество

Коронавирус в Волжском: троих заболевших школьников выписали из больниц

В Волгоградской области остаются под наблюдением еще несколько учеников школы, в которую ходила зараженная коронавирусом подросток из Волжского
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Еще несколько школьников из Волжского ждут результат теста на коронавирус.Еще несколько школьников из Волжского ждут результат теста на коронавирус.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Еще вчера в коронавирусных больницах Волгограда находилось 20 детей. На утро 9 апреля в стационарах осталось лишь 10 детей и подростков. Выписали из больниц троих ребят 10,14 и 15 лет из Волжского, которые были заражены коронавирусом. Все дети из одной семьи. Старшие ездили в Эмираты, а потом заразили бабушку и младшего ребенка. Подтвердили коронавирус и у еще одного подростка из школы, куда наведалась после возвращения из-за границы 15-летняя волжанка.

Напомним, в Волжском на карантин под наблюдение медиков попали сразу 325 школьников – ученики с 5 по 11 класс, которые могли контактировать с заболевшей. Большинство из них уже сняли с учета, хотя врачи боялись вспышки коронавируса.

- Из них у многих диагноз не подтвердился. Но пока еще ждем несколько результатов, так как в разное время контакта было. Пока все относительно благоприятно и мы отрицательные данные получаем, - рассказал журналистам на брифинге замглавы облздрава Николай Алимов.

Всего в Волгоградской области на 9 апреля заразились коронавирусом 27 человек, в том числе шесть детей. Регион уже девятый день живет в режиме самоизоляции. Улицы городов опустели. Но по утрам и вечерам в автобусах бывает давка.

- Каждому человеку не приставишь ни полицейского, ни надсмотрщика, - говорят представители Роспотребназора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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