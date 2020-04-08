Из-за коронавируса к волгоградским фермерам на поля не приехали шесть тысяч гастарбайтеров

8 Апр 2020 2020-04-08T12:45:53+03:00

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Коронавирус затронул и сельское хозяйство Волгоградской области. Нет, к счастью, в деревнях еще никто не болеет, а у аграриев хватает и ГМС, и семян для проведения весенне-полевых работ. Но из-за закрытых границ к волгоградским фермерам не доехали более 6 тысяч гастарбайтеров, которые приезжали работать на поля из соседних республик – стран СНГ.

- Всего у нас на полевых работах заняты примерно 22 тысячи работников. 11 тысяч – это местные жители, еще 11 – это были приезжие мигранты. До пандемии к нам успели приехать пять тысяч человек, то есть не хватает еще 6 тысяч работников. Но они потребуются только летом, когда ведется уборка урожая – самая затратная по трудоресурсам пора. Думаю, к этому времени вопрос разрешится, - поясняет положении вещей у аграриев глава регионального комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

Тем временем, фермеры уже ищут замену мигрантам. Планируют завлечь к нам на поля жителей Дагестана и Чувашии. А еще рассчитывают на студентов. Василий Иванов говорит, что четыре студотряда уже сформированы.

ИСТОЧНИК KP.RU