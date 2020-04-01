Власти обещают откорректировать расписание автобусов в период самоизоляции в Волгограде

1 Апр 2020 2020-04-01T12:26:32+03:00

Чиновники уверяют, что ажиотажа с транспортом в Волгограде нет, но многие с трудом сегодня добирались на работу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Также чиновники пообещали на период самоизоляции - с 1 по 5 апреля 2020 - добавить число автобусов на межмуцинипальные маршруты

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С 1 апреля 2020 года жители Волгограда и области начали жить в новых условиях – в режиме самоизоляции. Условия, надо сказать, жесткие – транспорт почти не ходит и многие волгоградцы, которые вынуждены продолжать работать (медики, полицейские, сотрудники торговли и прочие) с большим трудом добирались сегодня на работу. Автобусы битком, в чем лично убедились корреспонденты «КП-Волгоград». Но чиновники рапортуют, что проблем с транспортом в Волгограде нет, и ажиотажа на остановках тоже нет.

- Мы мониторили с утра ситуацию в городе: нигде проблем не зафиксировали, и скопления людей тоже не было, - отчитывается председатель регионального комитета транспорта Анатолий Васильев.

Более того, чиновник заверил, что работают машины и на 10-ти межмуниципальных маршрутах, в том числе обслуживают и поселок Городище (правда, никого об этом автобусе не уведомили, расписание не предоставили и жители поселка его не видели 1 апреля).

- Мы проработаем еще проблемные вопросы, - пообещал Васильев. – Уже сегодня утром добавили на маршруты 23 автобуса в Волгограде, всего на маршруты вышло 386 машин.

Пообещал, что добавят автобусы и на межмуниципальные маршруты. Но не везде. Например, жителям Дубовки придется в эти дни самим решать, как добираться в областной центр.

- Мы не можем перестроить график под каждого жителя, людям придется подстраиваться под ситуацию, - сказал Васильев.

При этом главный транспортник региона признался, что проконтролировать, куда едут волгоградцы в период самоизоляции (на работу по необходимости или в магазин погулять) невозможно. И еще раз призвал земляков к ответственности: «Убедительно прошу вас без лишней надобности не выходить из дома!»

ИСТОЧНИК KP.RU