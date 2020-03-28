2020-03-28T18:07:40+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Волгограде: из-за коронавируса отменили льготный проезд

Пенсионеры, студенты и школьники не смогут воспользоваться своими проездными билетами с период нерабочей недели в Волгограде с 30 марта по 5 апреля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Транспорт будет ездить тоже в ограниченном режиме - до 20.00.Транспорт будет ездить тоже в ограниченном режиме - до 20.00.
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Руководство Волгограда пошло по пути коллег из Москвы и решило отменить на время льготных проезд в общественном транспорте. В период нерабочей недели в Волгограде – с 30 марта по 5 апреля 2020 – действите льготных проездных билетов приостанавливается.

- Данная мера направлена на обеспечение защиты здоровья горожан, поскольку практически все волгоградцы, пользующиеся льготами, входят в особую группу риска (дети, пожилые люди, лица с ослабленным здоровьем и пониженным иммунитетом, члены многодетных семей), - поясняют решение «КП-Волгоград» в администрации города.

В мэрии отмечают, что мера эта временная, чтобы представители данной категории меньше выходили из дома и ограничили пребывание в местах массового скопления людей.

К слову,аналогичные меры уже ввели власти Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской областях и других регионах страны.

Напомним, что с 30 марта весь общественный транспорт Волгограда будет работать в сокращенном режиме – до 20.00. Также на период до 5 апреля отменены все мероприятия, закрыты все досуговые и развлекательные учреждения, продолжат работать только аптеки, продуктовые магазины, органы власти, банки, магазины, транспортные предприятия и экстренные службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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