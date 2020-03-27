Волгоградцы запустили флешмоб #оставайсявмоскве

27 Март 2020 2020-03-27T13:53:48+03:00

В провинции боятся, что зараза проникнет в регионы из столицы, где больше всего заболевших коронавирусом

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Неделю с 28 марта по 5 апреля 2020 объявили нерабочей неделей по всей стране. Множество осевших в Москве бывших провинциалов собирается провести длинные выходные не в самоизоляции, а приехать погостить к родным, в том числе в Волгоградскую область.За последние сутки в России число заболевших коронавирусом выросло на 196 человек, львиная доля заразившихся в Москве - 157. И, хотя коронавирус уже охватил две трети регионов страны, столица – самая опасная зона. Именно там проживают три четверти из 1036 заболевших коронавирусом, там же зафиксировано три летальных исхода. А в той же Волгограсдкой области заразившихся лишь четверо. Поэтому волгоградцы накануне нерабочей недели запустили в соцсетях флешмоб с хештегами #оставайсядома и #оставайсявмоскве.

- Дорогие волгоградцы, живущие в Москве, пожалуйста, не приезжайте на длинные выходные к родителям/ бабушкам/ друзьям. Сидите в столице, не везите к нам всякую гадость. Мы пока держимся, - просят своих столичных знакомых жители Волгограда. Еще больше боятся завоза коронавируса в маленьких городках и селах.

А курорты Краснодарского края и вовсе решили закрыть на нерабочую неделю все гостиницы и пансионаты, чтобы отдыхающие не создали новые очаги коронавируса.

Как рассказала "КП-Волгоград" руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева, всем сейчас лучше оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких. Помните о профилактике, мойте руки, избегайте людных мест. А если уж гости приедут и заболеют, главное, ни в коем случае нельзя ходить в поликлинику. Вызывайте врача на дом и в городе, и в селе.

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ИСТОЧНИК KP.RU