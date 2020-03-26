2020-03-26T11:06:34+03:00
Происшествия

В Волгограде пропал студент педуниверситета

Разыскивают Владимира Аркадьева
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ориентировка поисковиков "Лиза Алерт (Волгоград)".Ориентировка поисковиков "Лиза Алерт (Волгоград)".
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В Волгограде пропал молодой человек. Зовут его Владимир Аркадьев. Ему 27 лет, и уже неделю от него нет никаких вестей. Волонтеры поискового движения «Лиза Алерт (Волгоград)» распространяют в соцсетях ориентировки и просят неравнодушных волгоградцев помочь в поиске парня.

В последний раз его видели еще 18 марта и до сих пор его местонахождение неизвестно. Его страничка в соцсетях удалена. Известно лишь то, что молодой человек учился в Волгоградском социально-педагогическом университете.

Приметы пропавшего волгоградца: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Особые приметы – носит бороду.

«Хоть бы теория шести рукопожатий сработала и все было хорошо», - распространяют информацию одногруппники «потеряшки».

Отметим, что за последнее время это уже третий мужчина, который бесследно пропал в Волгоградской области. Волонтеры разыскивают 34-летнего Максима Глухова, а в Камышине ищут 42-летнего Алексея Савонина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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