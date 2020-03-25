В Волгограде почти два месяца ищут пропавшего мужчину

25 Март 2020 2020-03-25T09:40:33+03:00

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Волгоградский поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей всех районов города-героя внимательно присмотреться к фотографии: на ней 34-летний Максим Глухов. Он ушел из дома еще 2 февраля 2020 года около восьми часов вечера. С тех пор родственники не знают ничего о его местонахождении.

Фото: Лиза Алерт

Известно, что в день пропажи на Максиме были синие джинсы, черная курточка с капюшоном, также темные кроссовки, светлая мастерка, шапка и серый кардиган. Волгоградец точно взял с собой телефон (дома его не нашли), но на связь ни разу не выходил. У Максима Глухова выразительные черты лица: темные брови, каштановые волосы с сединой, карие глаза, рост около 178 сантиметров, среднее телосложение.

Всех, кто обладает какой-то информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону: 8(800) -54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU