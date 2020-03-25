В Волгограде почти два месяца ищут пропавшего мужчину
Волгоградский поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей всех районов города-героя внимательно присмотреться к фотографии: на ней 34-летний Максим Глухов. Он ушел из дома еще 2 февраля 2020 года около восьми часов вечера. С тех пор родственники не знают ничего о его местонахождении.
Фото: Лиза Алерт
Известно, что в день пропажи на Максиме были синие джинсы, черная курточка с капюшоном, также темные кроссовки, светлая мастерка, шапка и серый кардиган. Волгоградец точно взял с собой телефон (дома его не нашли), но на связь ни разу не выходил. У Максима Глухова выразительные черты лица: темные брови, каштановые волосы с сединой, карие глаза, рост около 178 сантиметров, среднее телосложение.
Всех, кто обладает какой-то информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону: 8(800) -54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU