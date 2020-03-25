В Камышине пропал без вести 42-летний мужчина

25 Март 2020 2020-03-25T15:10:12+03:00

Если вы видели этого мужчину, или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию. Фото МВД "Камышинский"

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Просьбу о помощи разместили на своем сайте сотрудники МВД Камышина Волгоградской области. Они просят волгоградцев помочь в розыске пропавшего мужчины. Как сообщили "КП-Волгоград" в полиции, разыскивают 42-летнего Алексея Савонина. Он ушел из дома еще 6 февраля и с тех пор о нем ничего не известно.

Проживал Алексей Савонин в городке Петров Вал. Там его и видели в последний раз. Дальше, как в воду канул.

Приметы потерявшегося мужчины: на вид 40-42 года, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волос русый.

К сожалению, неизвестно в чем он был одет в день пропажи. Так что сведений немного. Если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, либо видели его, сообщите, пожалуйста, в полицию.

- При установлении местонахождения разыскиваемого Савонина просим сообщить в МО МВД России «Камышинский» по тел: 4-73-50, 4-43-57 или «02», - уточняют в райотделе МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU