В Камышине пропал без вести 42-летний мужчина
Просьбу о помощи разместили на своем сайте сотрудники МВД Камышина Волгоградской области. Они просят волгоградцев помочь в розыске пропавшего мужчины. Как сообщили "КП-Волгоград" в полиции, разыскивают 42-летнего Алексея Савонина. Он ушел из дома еще 6 февраля и с тех пор о нем ничего не известно.
Проживал Алексей Савонин в городке Петров Вал. Там его и видели в последний раз. Дальше, как в воду канул.
Приметы потерявшегося мужчины: на вид 40-42 года, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волос русый.
К сожалению, неизвестно в чем он был одет в день пропажи. Так что сведений немного. Если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, либо видели его, сообщите, пожалуйста, в полицию.
- При установлении местонахождения разыскиваемого Савонина просим сообщить в МО МВД России «Камышинский» по тел: 4-73-50, 4-43-57 или «02», - уточняют в райотделе МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU