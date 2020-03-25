2020-03-25T13:30:32+03:00
Происшествия

Дело о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова передали в суд

В качестве обвиняемых – Дмитрий Ушаков, Иван Железняков и Виталий Семисотов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Три с половиной года прошло с момента покушения на губернатора. Фото из архива КП.Три с половиной года прошло с момента покушения на губернатора. Фото из архива КП.
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Сегодня, 25 марта, дело о поджоге дома, в котором проживает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передали в суд. На скамье подсудимых два подозреваемых – Дмитрий Ушаков и Иван Железняков. Отдельное дело заведено на Виталия Семисотова. Их обвиняют по нескольким статьям: в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предпринимателя с целью его устрашения и побуждения к возврату долга, а также в поджоге чужого автомобиля и покушении на умышленное уничтожение чужого домовладения. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе областного суда.

Напомним, ночью 16 ноября 2016-го кто-то проник на территорию домовладения, где проживает глава региона, облил пристройку горючей жидкостью и поджег. Расследование длилось три с половиной года. Следствие сошлось на том, что к этому «громкому» делу причастны наемники известного бизнесмена Евгения Ремезова (экс-директора Центрального рынка). Якобы это он из мести (за то, что у него отняли рынок) заказал поджог губернатора. Также в это «громкое дело» оказался втянутым бывший глава регионального следственного комитета Михаил Музраев. Ему также вменяют покушение на губернатора.

Отметим, что вышеназванные Виталий Семисотов и Дмитрий Ушаков уже находятся за решеткой. Ранее их признали виновными в поджоге магазина «Царь-продукт». Они уже отбывают срок, теперь наказание им могут ужесточить с учетом новых обвинений.

- В настоящий момент решается вопрос о принятии уголовных дел к производству суда, - уточняют в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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