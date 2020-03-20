Покатушки «Мисс Волгоград» по городу в ванной и с рабами попали на видео

20 Март 2020 2020-03-20T17:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

«Мисс Волгограда» Виолетта Чиковани будоражит город своими безумными выходками уже который месяц: то на капоте по городу рассекала; то на матрасе, привязанном к машине; то в халате и в ванной, установленной в кабине грузовика (как это было вчера 19 марта). "Веселые покатушки" видеоблогерши зафиксировали камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город", поэтому сотрудники полиции быстро вычислили водителя "ГАЗели", который стал соучастником этого действа. Им оказался 18-летний студент. Его и наказали.

- По факту нарушения Правил дорожного движения сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по Волгограду возбуждено административное расследование. Нарушителя нашли, им оказался 18-летний студент – второкурсник волгоградского колледжа. Его уже привлекли к ответственности, причем сразу по двум частям: за «Нарушение правил перевозки людей», и за «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/767768" frameborder="0"></iframe> "Мисс Волгоград" устроила покатушки по городу в ванной, с рабами и опахалом.

ИСТОЧНИК KP.RU