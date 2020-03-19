В халате, с рабами и опахалом: «Мисс Волгоград» вновь устроила провокационные покатушки

19 Март 2020 2020-03-19T21:33:13+03:00

Виолетта Чиковани уже не в первый раз устраивает безумные выходки ради хайпа. Фото с личной странички героини публикации.

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Безумства, на которые идут блогеры, чтобы заработать на хайпе, зачастую перешагивают все нормы и правила. Сегодня, 19 марта, в центре Волгограда водители сняли на видео необычный грузовик. В кузове стояла ванная, а в ней сидела девушка, обмотанная полотенцами. Рядом с ней в кузове стояли два чернокожих раба, которые махали на нее опахалами. И все это весело, с криками и под музычку. В главной героине волгоградцы узнали Виолетту Чиковани – 25-летнюю «Мисс Волгоград – 2015». Да это все та же красавица, которая на днях каталась на матрасе по улице Советской в Волгограде. Она все также весело махала ручкой оператору и проезжающим мимо водителям, периодически попивая коктейль.

Отметим, что девушка в последние годы живет в Москве и даже успела там завязать роман с участником «Дома-2» Романом Гриценко, который устав добиваться любви Ольги Бузовой, переключился на волгоградку. Там Виолетта и освоила заработок на блогерстве. Теперь безумные выходки – ее доход.

Напомним, что за прошлые ее покатушки в Волгограде, уже оштрафовали водителя (кстати, студента колледжа олимпийского резерва) за нарушение правил перевозки пассажиров.

__vi_chikovani__ Мисс Волгоград Виолетта Чиковани не в первый раз устраивает в Волгограде провокационные покатушки

ИСТОЧНИК KP.RU