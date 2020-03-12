2020-03-12T10:43:33+03:00
Общество

Под Волгоградом военные отразили атаку коронавируса

По задумке смертельная инфекция проникла на территорию военгородка
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба ЮВОФото: пресс-служба ЮВО
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На днях губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ясно дал понять, что если «хочешь мира – готовься к войне». От слов к делу: два дня в военном городке в Мариновке проходят учения с участием войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. По задумке, коронавирус проник на территорию закрытого военного гарнизона и стал быстро распространяться. Чтобы предотвратить заражение, специалисты полка начали масштабную операцию.

Первым делом решили обезопасить личный состав: для этого развернули станцию, где военные могли пройти дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию. Затем обеззаразили местность. Для этого использовали новейшую технику. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, в операции участвовали более 300 человек и 20 единиц спецтехники.

Напомним, по данным на 10 марта в Волгоградской области 117 человек находятся на карантине под наблюдением врачей, еще четверо – в больнице. Ни одного случая заражения выявлено не было.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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