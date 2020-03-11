Коронавирус в Волгограде: на карантине 117 человек

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Европе. В мире число заразившихся перевалило за 118 тысяч. В России 20 человек подхватили опасную инфекцию, в Волгоградской области заболевших на сегодняшний день нет. Но количество находящихся под наблюдением врачей растет с каждым днем. Особое внимание тем, кто вернулся из Италии и других неблагополучных регионов. По данным регионального Роспотребнадзора на 10 марта 2020, всего с нового года на карантин по коронавирусу в Волгограде поместили 246 человек. Остаются под непрерывным наблюдением медиков 117 человек. Большинство из них находятся на домашнем карантине, четверых поместили в больницу.

Как сообщили «КП-Волгоград» региональном управлении Роспотребнадзора, пункт досмотра в Международном аэропорту Волгоград работает круглосуточно. Осматривают специалисты всех пассажиров не только с международных, но и с внутренних рейсов. Всем измеряют температуру. Если возникают какие-либо подозрения, выдают предписание о 14-дневном карантине. Сообщения об этом направляют также работодателю и в поликлинику по месту жительства.

Анализы на коронавирус в Волгограде параллельно делают две лаборатории Роспотребнадзора. Если возникает подозрение на коронавирусную инфекцию, биоматериал отправляют в Новосибирск в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Пока в Волгограде и области заболевания не выявлено. С 3 февраля в регионе действует оперативный штаб под руководством губернатора, куда входят все заинтересованные службы. Также Роспотребнадзор отслеживает заболеваемость внебольничными пневмониями.

Карта распространения коронавируса

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