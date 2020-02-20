Волгоградские депутаты попытаются решить проблему бездомных собак

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:18:55+03:00

Собак очень много, а вот денег на них нет. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Вопросом бездомных животных озаботились волгоградские депутаты. Острую для горожан тему обсудили 20 февраля на расширенном заседании комитета Волгоградской областной Думы по охране окружающей среды и природопользованию. Пока ясно одно: решать эту запущенную годами проблему придется долго и дорого.

Самое главное – никто не в курсе, сколько на территории региона бродяг. Такой статистики никогда не велось, а на исследование вопроса сейчас нужно немало сил и средств. Но, как известно, денег на бездомных собак никогда не было. Если их и выделяют, то не контролируют, насколько эффективно эти деньги используют. Это подтверждает отчет Контрольно-счетной палаты за 2019 год. Специалисты прямо сказали: растрачивать десятки миллионов рублей на сомнительные организации, к тому же иногда коррумпированные, смысла нет. Собаки как были, так и останутся на своих местах. Разве что какую-то часть застрелят. Чтобы достичь цели нужно 205 миллионов рублей единовременно. Точка.

Невзирая на это, парламентарии и эксперты все же высказали свое мнение, заключающееся в том, что собак на улицах не должно быть вообще. Только как этого достичь, пока точно неясно. Говорилось о некой "эффективно стратегии на будущее". По итогам парламентарии пообещали найти «особый подход».

- Требуется разработка первоочередных мер, которые бы позволили стабилизировать положение, а также подготовка эффективной стратегии на перспективу. На выполнение поручения дан месячный срок, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU