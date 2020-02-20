Волгоградские депутаты попытаются решить проблему бездомных собак
Вопросом бездомных животных озаботились волгоградские депутаты. Острую для горожан тему обсудили 20 февраля на расширенном заседании комитета Волгоградской областной Думы по охране окружающей среды и природопользованию. Пока ясно одно: решать эту запущенную годами проблему придется долго и дорого.
Самое главное – никто не в курсе, сколько на территории региона бродяг. Такой статистики никогда не велось, а на исследование вопроса сейчас нужно немало сил и средств. Но, как известно, денег на бездомных собак никогда не было. Если их и выделяют, то не контролируют, насколько эффективно эти деньги используют. Это подтверждает отчет Контрольно-счетной палаты за 2019 год. Специалисты прямо сказали: растрачивать десятки миллионов рублей на сомнительные организации, к тому же иногда коррумпированные, смысла нет. Собаки как были, так и останутся на своих местах. Разве что какую-то часть застрелят. Чтобы достичь цели нужно 205 миллионов рублей единовременно. Точка.
Невзирая на это, парламентарии и эксперты все же высказали свое мнение, заключающееся в том, что собак на улицах не должно быть вообще. Только как этого достичь, пока точно неясно. Говорилось о некой "эффективно стратегии на будущее". По итогам парламентарии пообещали найти «особый подход».
- Требуется разработка первоочередных мер, которые бы позволили стабилизировать положение, а также подготовка эффективной стратегии на перспективу. На выполнение поручения дан месячный срок, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU