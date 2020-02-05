В Волгограде экс-директора Горпитомника, наживавшегося на собаках, отправили в колонию

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:13:16+03:00

За то, что развел в городе стаи беспризорных собак и за "липовую" отчетность Епифанов проведет за решеткой 1 год и 4 месяца.

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Бывшего директора МКП «Горпитомник» Константина Епифанова суд признал виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями». А именно в том, что он ловил бездомных собак только на бумаге. Руководитель «приписывал» в отчетностях число отловленных животных, а деньги, полученные на эти цели из бюджета, клал себе в карман. Как установили в суде, результаты отлова были завышены при Епифанове в 5,5 раз! Благодаря таким «припискам» Госпитомник получил из городской казны лишний миллион рублей (а если точнее - 1 040 419 рубле).

Кроме того, Епифанов устроил на должность рабочего по уходу за животными своего знакомого. Правда, работать никто не приходил, а зарплату его директор получал лично.

Уголовное дело на экс-директора было возбуждено по материалам регионального УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области.

- Суд приговорил Епифанова к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сроком на 2 года, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Еще по двум статьям уголовное преследование в отношении экс-директора Горпитомника было прекращено. Как указано в приговоре - «в связи с истечением сроков давности».

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU