Проблема бродячих собак в Волгоградской области решится за 205 миллионов рублей

Бродячие собаки всегда вызывают ожесточенные споры, в которых никто не остается в стороне. Сегодня речь идет о судьбе 27,5 тысяч животных. И пока волонтеры предлагают «Гуманное соседство», обыватели мечтают убрать стаи куда подальше от жилых домов, а власти придумывают новые правила и законы, творится беспредел: десяток предприятий, получивших субвенции, бессмысленно уничтожают тысячи бродяг, минуя единственный способ решения проблемы – массовой стерилизации. Аудиторы контрольно-счетной палаты даже посчитали, сколько будет стоить нужный результат – около 205 миллионов рублей.

«СОБАЧЬИ» ДЕНЬГИ

Специалисты КСП по Волгоградской области серьезно подошли к ситуации и составили объемный отчет о проблеме. А она банальная –катастрофическая нехватка денег и их «распыление». В 2016-17 годах на отлов выделяли меньше трех миллионов. Тогда количество безнадзорных колебалось в районе 20 тысяч особей. Неразумная тогда экономия дала свои «плоды»: в 2019-ом власти расщедрились на 10 млн, но число собак выросло на треть. И чтобы реально регулировать их популяцию, теперь нужно в 20 раз больше денег.

Жесткие условия работы диктуют политику для исполнителей муниципальных контрактов: все чаще задача ставится не стерилизовать и отпустить, а просто убить на месте. В прошлом году собаками занимались 8 подрядчиков. За 9,5 млн они убили 3219 животных. Например, «УСЭС» с ежегодной субвенцией в 2 млн отловило 942 бродяги. Все они были уничтожены на месте, лишь 27 передержаны. В «Горпитомнике», услуги которого в год обходились 4,3 млн, 854 собаки поймали и 402 убили.

В этом году «орудуют» 10 фирм, и картина не меняется. Лишь бы «освоить» десятимиллионный бюджет, исполнители контрактов придумывают много причин для убийств. Так ИП Крылова и ИП Руссков, получившие на год почти 1,5 млн, убили 570 якобы агрессивных и очень больных собак. Диагнозы ставили не эксперты, как положено, а сами отловщики. ИП Зубенко и «Промкомплект» пошли дальше: их ветеринар работал по поддельному диплому. В итоге за полмиллиона умертвили 927 собак. Нарушений сотни: эвтаназию проводили люди с улицы без осмотра специалистов, ради экономии покупались не те лекарства для усыпления, разбрасывали отраву. А 263 собаки вообще существуют только в отчетах: их нигде не содержат, трупы на утилизацию... «исчезли». Но вконец добивает другое: жестокое убийство стоит не три копейки, а целых 2,2 тысячи! Вот и считайте.

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

А ведь есть законы, которые при их соблюдении реально решают проблему. Во-первых, собаку нельзя убивать – только отловить и привезти в пункт временного содержания. Во-вторых, там ее должен осмотреть специалист и решить судьбу: если она нежизнеспособна, то эвтаназия, во всех остальных случаях содержание в вольере. В «Горпитомнике» день стоит 62 рубля, а ИП Русскова готова кормить собаку только за 500 руб в сутки.

Это не означает, что собака живет за счет государства сколько угодно. Собаку может зприютить любой желающий. Сейчас по договоренности животных забирают волонтеры «Дино» и «Лисена», которые, кстати, также получили от муниципалитета 2,5 млн на реализацию программы «Гуманное соседство». Проще говоря, после проверок на адекватность животное стерилизуют, вешают на ухо бирку и выпускают в привычную среду обитания. Считается, что такие собаки безопасны и могут существовать с нами в одном пространстве. Но не всех могут спасти зоозащитники и не всем волгоградцам нужно такое количество питомцев дома. В местах содержания животные, конечно, неминуемо погибают от диагнозов или ужасных условий.

Директор «Дино» Анжела Макарова реализует опыт нижегородцев, где бездомных животных почти нет, они просто не размножаются. За полтора года зоозащитница за счет приюта и теперь уже выделенных властями денег бирковала более тысячи животных. Это, говорит она, капля в море:

- У нас в приюте 500 собак, помимо этого мы забираем собак из «Горпитомника». Если бы это делали и другие волгоградские фонды с последующей стерилизацией и помещением в естественную среду, проблема контроля популяции решалась бы быстрее. В Нижнем Новгороде вот уже пять лет работает программа, которую я предлагаю более активно реализовывать и у нас.

Между тем, пока аудиторы КСП отчитываются:

- С учетом того, что за последние 5 лет на отлов, содержание и уничтожение безнадзорных животных было направлено 41,6 млн, а их численность к 2019 году не изменилась и осталась на уровне 2014 года, целесообразно рассмотреть вопрос о выделении в 2020 – 2021 годах из областного бюджета средств, которых хватило бы на проведение вышеуказанных мероприятий в отношении всех животных без владельцев, выявленных на территории Волгоградской области.

А это, внимание, 29859,6 тысяч на каждые 4000 голов. То есть всего эксперты насчитали 205 млн!