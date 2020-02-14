В Волгоградской области не планируют возвращаться к московскому времени

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:11:08+03:00

Перевода не будет, хотя споры до сих пор идут. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошло два года, а жители региона до сих пор поднимают этот вопрос

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Вопрос о переводе часов до сих пор горячо обсуждается волгоградцами. Прошло два года, а многие жители области периодически выступают за равнение на Москву. В очередной раз эту тему поднял член Общественной палаты Волгоградской области, руководитель медиагруппы «Премия» Вячеслав Черепахин, о чем написал в своем Telegram.

- Я периодически обсуждаю с руководством области этот вопрос. Один из руководителей озвучил, что в обозримом будущем он рассматриваться не будет. В повестке дня и в обсуждении этого быть не может. Я по-прежнему считаю, что московское время было бы правильно для экономики области. После перевода выяснилось, что многие просто не поняли, за что они голосовали, получилось, что кому-то нравится, а кому-то нет, - прокомментировал «КП-Волгоград» Вячеслав Игоревич.

Интересно, что в некоторых кругах обсуждают перевод часов в связи с грядущим голосованием за поправки в Конституцию РФ, которое состоится 22 апреля.

- Якобы для повышения явки могут подтянуть эту тему. Но я уверен, что использоваться это не будет, - говорит Черепахин.

ИСТОЧНИК KP.RU