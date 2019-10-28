Год жизни по волгоградскому времени: почти все привыкли, но споры не утихают

Ровно год назад - 28 октября 2018 года – в Волгоградской области перевели часы. Волгоградцы стали привыкать жить по новому времени: научились раньше вставать (хотя кто-то и спустя год не может адаптироваться и проснуться на работу вовремя), разобрались, во сколько приезжать в аэропорт и смотреть футбольный матч «Лиги чемпионов». Особенно разницу заметили летом – вечером появился лишний светлый час для прогулок. Однако споры не утихли, и вряд ли когда-нибудь в этом вопросе наши жители проявят единодушие.

Как перевод времени сказался на здоровье жителей Волгоградской области, точно никто не скажет – таких исследований никто не делал, да и у врачей и ученых в этом вопросе нет единого мнения. Кто-то считает, что смена привычного режима вредна для здоровья, особенно для людей с неустойчивой психикой, другие говорят, что каждый светлый час положительно влияет на эмоциональное состояние, настроение человека и его психическое здоровье.

- Я увидел, стало меньше психических расстройств, в том числе тех, что связанны с наркологией, да и вообще отмечается снижение преступности в нашем регионе, - говорит врач-психотерапевт Олег Горбунов. - Нельзя, конечно, утверждать, что это напрямую связано с переводом времени. Понятно, что тут совокупность факторов. Но стало однозначно лучше. Хотя я вижу, что для некоторых организаций это проблема, у них компьютеры до сих пор настроены на Москву, но это единственный нюанс, и таких людей у нас не так много.

Кстати, «КП-Волгоград» за этот год приняла немало звонков с жалобами на перевод времени. Все они – от пожилых телезрителей, которые до сих пор путаются во времени выхода их любимых телепередач.

Председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе была тем человеком, который озвучил губернатору Андрею Бочарову просьбу жителей области изменить время, и тщательно следила за проведением референдума. Сегодня в разговоре с «КП» общественница отметила, что за год они не получили ни одного письма с просьбой вернуть все обратно.

- Письменных обращений не было. Да, были дискуссии по поводу того, хорошо это или плохо. Даже те люди, которые пришли и выбрали время, отличное от московского, потом сомневались, может, надо было оставить? Но у меня ощущение, что уже почти все привыкли, - говорит Татьяна Гензе.

Так что пока речи о том, чтобы провести новый референдум, не идет. В любом случае, если волгоградцы загорятся этой идеей, провести новое голосование мы сможем не раньше чем через год.

Как сказался переход в другой часовой пояс на вашей жизни и вашем здоровье? Пишите в комментариях.