2019-10-28T18:06:43+03:00
Общество

Год жизни по волгоградскому времени: почти все привыкли, но споры не утихают

Часть волгоградцев и спустя год считает, что нужно вернуться в московский часовой пояс
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Вы стали лучше высыпаться после перевода часов?Вы стали лучше высыпаться после перевода часов?Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Ровно год назад - 28 октября 2018 года – в Волгоградской области перевели часы. Волгоградцы стали привыкать жить по новому времени: научились раньше вставать (хотя кто-то и спустя год не может адаптироваться и проснуться на работу вовремя), разобрались, во сколько приезжать в аэропорт и смотреть футбольный матч «Лиги чемпионов». Особенно разницу заметили летом – вечером появился лишний светлый час для прогулок. Однако споры не утихли, и вряд ли когда-нибудь в этом вопросе наши жители проявят единодушие.

Как перевод времени сказался на здоровье жителей Волгоградской области, точно никто не скажет – таких исследований никто не делал, да и у врачей и ученых в этом вопросе нет единого мнения. Кто-то считает, что смена привычного режима вредна для здоровья, особенно для людей с неустойчивой психикой, другие говорят, что каждый светлый час положительно влияет на эмоциональное состояние, настроение человека и его психическое здоровье.

- Я увидел, стало меньше психических расстройств, в том числе тех, что связанны с наркологией, да и вообще отмечается снижение преступности в нашем регионе, - говорит врач-психотерапевт Олег Горбунов. - Нельзя, конечно, утверждать, что это напрямую связано с переводом времени. Понятно, что тут совокупность факторов. Но стало однозначно лучше. Хотя я вижу, что для некоторых организаций это проблема, у них компьютеры до сих пор настроены на Москву, но это единственный нюанс, и таких людей у нас не так много.

Кстати, «КП-Волгоград» за этот год приняла немало звонков с жалобами на перевод времени. Все они – от пожилых телезрителей, которые до сих пор путаются во времени выхода их любимых телепередач.

Председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе была тем человеком, который озвучил губернатору Андрею Бочарову просьбу жителей области изменить время, и тщательно следила за проведением референдума. Сегодня в разговоре с «КП» общественница отметила, что за год они не получили ни одного письма с просьбой вернуть все обратно.

- Письменных обращений не было. Да, были дискуссии по поводу того, хорошо это или плохо. Даже те люди, которые пришли и выбрали время, отличное от московского, потом сомневались, может, надо было оставить? Но у меня ощущение, что уже почти все привыкли, - говорит Татьяна Гензе.

Так что пока речи о том, чтобы провести новый референдум, не идет. В любом случае, если волгоградцы загорятся этой идеей, провести новое голосование мы сможем не раньше чем через год.

Как сказался переход в другой часовой пояс на вашей жизни и вашем здоровье? Пишите в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно
На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»
Юный изобретатель из Мончегорска занял первое место на выставке в Индонезии
22-26 октября в Индонезии прошла 15-я Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors. О результатах российской делегации и первых эмоциях победителей - в репортаже с места событий
Родительский чат - находка для шпиона: о чем самарцам запретили общаться с учителями в иностранных мессенджерах
Самарские чиновники запретили учителям пользоваться иностранными мессенджерами. Правда, утверждают, что запрет касается только служебной информации, но четкую границу провести затрудняются
Инвалиды по зрению из Подмосковья впервые приняли участие во Всероссийском географическом диктанте
Совместную акцию для незрячих провели Российское географическое общество, «Комсомольская правда" и региональное отделение Фонда социального страхования по Московской области
Новости 24
В Волгограде жилье подорожало и на первичном, и на вторичном рынке
Бил молотком по голове: в Астрахани поймали грабителя женщин
В Волгограде ищут вора, угнавшего дорогой велосипед
Обещанный в пойме реки Царицы каток показали с высоты птичьего полета
Три дня в плену: в Астрахани рыбаки спасли упавшую в люк собаку
Выкопали и увезли на машине: на Набережной Волгограда украли голубые ели
Под Волгоградом 18-летний мотоциклист влетел в ограждение дороги и попал в больницу
Розыск виновника ДТП: на юге Волгограда сбили парня
В Волгограде в поселке ГЭС построят новый детский сад
Волгоградец похитил из офиса сейф с миллионом рублей
Елена Исинбаева в свадебном кураже танцевала лезгинку и пела «Червону руту»
Акция: волгоградцам расскажут, как помочь при первых признаках инсульта
Ротор обыграл Текстильщика со счетом 1-0
В Астрахани коммерсант, нажившийся на капремонтах, отделался условным сроком
Ноябрь встретит волгоградцев дождем и заморозками
В Волгоградской области сын и мать скончались, поев суп с грибами
В Астраханской области туман и дым от пожаров спровоцировали массовые ДТП
Волгоградская санавиация с начала года спасли уже более 250 человек
Волгоградские власти покупают себе 11 машин за бюджетные деньги
Под Волгоградом на трассе кроссовер насмерть сбил пешехода
На трассе Волгоград-Астрахань фура снесла телегу с людьми: трое погибли
В Волгограде отремонтируют один этаж ЦУМа
Пьяный астраханец огрел полицейского мотыгой
В Волгоградской области открывается охота на пушную дичь
Фонтанирующую кипятком трубу у лицея №10 ждет капремонт
Теплоходы на Сарпинский будут ходить до 4 ноября
Водитель нефтевоза погиб в ДТП с фурой на трассе под Волгоградом