2020-02-13T11:08:36+03:00
Общество

Стадион «Монолит» отстроят для футболистов и легкоатлетов

В Волгограде разрабатывают проект планировки территории спорткомплекса
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сейчас "Монолит" практически разрушен.Сейчас "Монолит" практически разрушен.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Стадион «Монолит» в Краснооктябрьском районе Волгограда в последние годы стремительно разрушался. О необходимости реконструкции говорят давно. Но она стала возможной только после того, как Минобороны РФ передало спортивный объект в собственность региона. Власти Волгограда уже заказали адаптацию типового проекта по образцу стадиона в Нововоронеже. Готов и проект межевания территории спорткомплекса площадью более 12 гектаров. Теперь приступают к разработке проекта планировки участка, на котором разместится легкоатлетический комплекс. А вот сохранится ли входная группа в стиле советского неоклассицизма, построенная в 50-х годах прошлого века по проекту архитектора Бочарова, до сих пор и не ясно.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на стадионе «Монолит» помимо футбольного поля с искусственным покрытием предусмотрено строительство крытого манежа для легкоатлетов и здания спорткомплекса, открытых спортплощадок для мини-футбола, тенниса, метателей, а также беговые дорожки, трибуны на 1700 мест и благоустройство парковой зоны. Не забыли и об инженерных сетях и ливневке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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