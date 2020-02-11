«Ротор» взял в аренду двух грузин у «Рубина»

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:38:13+03:00

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Похоже, новый тренер «Ротора» Аллександр Хацкевич решил в межсезонье максимально сменить состав команды. Сегодня, 11 февраля, стало известно, что волгоградский клуб взял на правах аренды еще двух игроков у казанского «Рубина». Это два грузина - 22-летний нападающий Бека Микелтадзе и 23-летний Ника Кипиани. Как уточняют в ФК «Рубин», соглашения об аренде этих игроков рассчитаны до окончания сезона 2019/2020.

Напомним, что тренирует нынче «Рубин» наш земляк Леонид Слуцкий, и в помощники себе он забрал из Волгограда Олега Веретенникова. А обратно отдал несколько опытных игроков. Ранее волгоградский клуб уже подписал защитника «Рубина» Виталия Денисова. И вот еще два футболиста переедут в Волгоград из Казани.

Бека Микелтадзе родился 26 ноября 1997 года. Центральный нападающий. Сыграл за «Рубин» 11 матчей, во 2-м туре РПЛ отметился победным голом в ворота «Динамо». За его аренду «Ротор» заплатил 600 тысяч евро.

Ника Кипиани - родился 25 января 1997 года. Нападающий, играл за юношескую сборную России. Также перешел в «Рубин» летом 2019 года, принял участие в трех матчах Премьер-лиги. За него волгоградский клуб заплатил 350 тысяч евро.

Кроме того, готовятся заключить контракт с «Ротором» полузащитники Сергей Серченков из «Урала» и воспитанник «Спартака» Данила Полубояринов. Хацкевич в своем интервью назвал этих игроков креативными и возлагает на них большие надежды.

Есть слухи, что в «Ротор» вернется и наш земляк - вратарь Михаил Филиппов, который последний сезон провел в ФК «Енисей».

Ну и на этом, думаем, волгоградский клуб завершит трансферную кампанию в этом межсезонье.

ИСТОЧНИК KP.RU