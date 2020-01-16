«Ротор» подписал контракт с защитником из «Рубина»

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:24:13+03:00

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Слухи о том, что футболист Виталий Денисов, который играл за казанский «Рубин» планирует перейти в волгоградский «Ротор», появились еще пару дней назад. А сегодня, 16 января, в клубе официально подтвердили - контракт с опытным защитником подписан. Виталий Денисов будет выступать за сине-голубых под номером «29». «Мне приятно присоединиться к клубу с большой историей. У команды есть стремление достичь результата и у меня это желание, конечно, тоже присутствует. В городе настоящая футбольная атмосфера благодаря новому стадиону, очень подкупает внимание и любовь болельщиков! Всегда есть что доказывать и я готов проявлять себя, выкладываться на поле, чтобы помогать команде», - цитируют Денисова в пресс-службе сине-голубых.

Напомним, что предыдущий клуб Денисова - «Рубин», в котором главным тренером сейчас стал наш земляк Леонид Слуцкий, а после перешел к нему в помощники и не менее именитый волгоградец Олег Веретенников.

О новичке известно, что родился он в Ташкенте, играл за московский ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка УЕФА и Кубка России. Защищал нижегородский «Спартак», после чего его выкупил украинский «Днепр». В 2013 году Виталий перебрался в «Локомотив» с которым становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок России. Выступал за «Крылья Советов» и «Рубин». Как видите, у футболиста большой опыт игр за команды премьер-лиги. А значит, «Ротор» планомерно готовят к выходу в РПЛ.

ДОСЬЕ

Виталий Денисов, амплуа - защитник

Дата рождения: 23 февраля 1987 год (32 года), Ташкент

Рост: 178 см, вес: 75 кг

С 2006 года Виталий Денисов играет за сборную Узбекистана и провел в ее составе 72 матча.

ИСТОЧНИК KP.RU