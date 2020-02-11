2020-02-11T10:49:14+03:00
Спорт

Тренер «Ротора» Александр Хацкевич признался, чего ему не хватает в команде

Наставник заявил, что задача побеждать на Кубке ФНЛ не стоит
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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«Ротор» завершил второй сбор в Турции, и теперь команда полетит на Кипр, где поборется за Кубок ФНЛ. Напомним, сине-голубые в этом году попали в группу «А», и на первом этапе им предстоит сразиться с ФК «КАМАЗ», «Енисей» и сборной России по футболу (до 20 лет). Игры стартуют уже 14 февраля. Насколько волгоградская команда готова к сражениям, и ждать ли в составе сине-голубых еще новичков и рокировок, пресс-служба клуба поинтересовалась у главного тренера Александра Хацкевича.

- Я вижу, что с каждым днем ребята получают все больше удовольствия от тренировочного процесса. И постепенно приходит понимание того, как должна играть команда. Появилось взаимопонимание между игроками. Это радует, - подытожил работу на двух сборах Хацкевич.

Признался, что новичками в команде доволен, не хватает только опытного вратаря.

- У нас неплохие два молодых голкипера, но для решения наших задач не хватает еще более опытного вратаря, - признался тренер.

На вопрос, готовы ли сине-голубые побеждать на Кубке ФНЛ, наставник ответил: «Мы всегда хотим побеждать, но это не обязательное условие. Такой жесткой задачи перед командой сейчас не стоит. Сегодня главное - подготовиться к весенней части сезона, особенно к первой игре, которая пройдет 9 марта. Напомним, в этот день «Ротор» будет принимать дома - на «Волгоград Арене» ФК «Нефтехимик», который по итогам осенней части сезона 2019/2020 занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.

Тренер "Ротора" рассказал, как команда готовится к первой игре в весенней части ФНЛ.Официальный сайт: https://rotor-vlg.com/ Вконтакте: https://vk.com/fc.rotor Фейсбук: https://www.facebook.com/RotorVolgograd Твиттер: https://twitter.com/RotorOfficial Инстаграм: https://www.instagram.com/fc.rotor/

ИСТОЧНИК KP.RU

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