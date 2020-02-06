2020-02-06T20:33:02+03:00
Общество

Общественник Михаил Норкин: водители сами провоцировали ДТП на дорогах в снегопад

Только за сутки автомобилисты устроили более 70 аварий
Юлия Данильченко
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Десятки аварий, которые случились 6 февраля на магистралях Волгоградской области, показали, насколько автомобилисты оказались не готовы как технически, так и морально к неблагоприятной погоде. Превышение скорости или элементарное неуважение к другим водителям стали причиной многих ДТП.

Этот вопрос поднял эксперт региональной группы Агентства стратегических инициатив по Волгоградской области Михаил Норкин. По словам общественника, горожане обязаны проявлять взаимное уважение друг к другу. Особенно возмутило происшествие на шоссе Авиаторов, где перевернулась снегоуборочная машина. А все потому, что водитель легковушки подрезал спецтехнику.

Автомобилистам рекомендуют проявлять не только внимание и элементарное знание ПДД, но и человеческие качества. В условиях постоянного снегопада прибавить скорость и сэкономить пять минут вряд ли получится, а вот спровоцировать аварию – вполне.

- Первый по-настоящему снежный день этой зимы показал степень готовности волгоградских водителей к езде в сложных погодных условиях. Многие из них позабыли об элементарных правилах вождения автомобиля в условиях ограниченной видимости, когда дороги очищают, но снег не прекращает идти, - говорит Норкин. - Большинство ДТП, которые случились сегодня, произошли из-за невнимательности самих водителей в результате несоблюдения дистанции и резкого маневрирования. Особенно хотелось отметить тех, кто ведет себя по-хамски, мешая работать снегоуборочной технике. Случай на шоссе Авиаторов показал, как опасны могут быть такие безответственные маневры. Сегодня обошлось без пострадавших, но никто не гарантирован, что под тяжелой грузовой машиной не окажется проезжающая рядом легковушка. В этой связи хочется обратиться к волгоградцам, водителям и пешеходам с просьбой вести себя на дорогах благоразумно: не провоцировать других водителей на резкие и неожиданные маневры, не совершать их самим. А еще относиться с уважением к чужому труду: не бросать машины у обочин, мешая спецтехнике очистить проезжую часть по всей ширине. Им предстоит работать всю ночь, чтобы утром горожане могли поехать по своим делам по обработанным дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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