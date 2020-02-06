В Волгограде перевернулась снегоуборочная машина
6 февраля ставит рекорды по количеству небольших аварий за день. Очередная произошла в половине четвертого дня на пересечении шоссе Авиаторов и улицы Ангарской. И попала в нее комбинированная дорожная машина коммерческой организации. 35-летний водитель ехал со стороны улицы Исторической.
- Дорожную технику подрезала легковушка. Чтобы уйти от столкновения водитель резко повернул влево. Из-за этого сместился центр тяжести, и машина завалилась на бок, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.
- Водитель от госпитализации отказался, ему оказались помощь на месте, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
На дороге оказались около 6 тонн песко-соляной смеси. Сейчас коммунальщики убирают ее с дороги, чтобы она не мешала водителям. Специальный кран поднимает перевернувшееся авто.
Снегоуборочная техника в Волгограде продолжает расчистку улиц от снега. Работать они собираются всю ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU