В Волгограде перевернулась снегоуборочная машина

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:44:08+03:00

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6 февраля ставит рекорды по количеству небольших аварий за день. Очередная произошла в половине четвертого дня на пересечении шоссе Авиаторов и улицы Ангарской. И попала в нее комбинированная дорожная машина коммерческой организации. 35-летний водитель ехал со стороны улицы Исторической.

- Дорожную технику подрезала легковушка. Чтобы уйти от столкновения водитель резко повернул влево. Из-за этого сместился центр тяжести, и машина завалилась на бок, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

- Водитель от госпитализации отказался, ему оказались помощь на месте, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

На дороге оказались около 6 тонн песко-соляной смеси. Сейчас коммунальщики убирают ее с дороги, чтобы она не мешала водителям. Специальный кран поднимает перевернувшееся авто.

Снегоуборочная техника в Волгограде продолжает расчистку улиц от снега. Работать они собираются всю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU