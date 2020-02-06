В Волгограде за полдня из-за снегопада произошло более 70 аварий

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:17:49+03:00

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А снег все идет и идет. По прогнозам синоптиков, Волгоград оказался во власти циклона на два дня, потом придут холода. Но уже сейчас можно делать выводы по готовности водителей к неприятным погодным условиям. Под данным ГУ МВД по Волгоградской области только за утро и за день 6 февраля в городе произошло около 70 ДТП без тяжелых последствий. Бьются много, бьются по невнимательности и из-за собственной безалаберности: не соблюдают дистанцию, решаются на обгон и мельтешат на дороге. В обычные дни, когда на улице тишь да благодать подобных аварий всего 20-30 за сутки.

Поэтому водителям сотрудники полиции еще раз напоминают об элементарных правилах дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим, а лучше всего снизить скорость на скользкой дороге. Не всегда дорожные машины успевают почистить улицы, особенно это касается не главных магистралей.

Ограничьте поездки на личном авто, лучше воспользуйтесь общественным транспортом. Перенесите дальние поездки. Особенно непростая ситуация на ростовской трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU