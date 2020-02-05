2020-02-05T18:20:50+03:00
Общество

Экс-глава следкома Михаил Музраев снова пытается выйти из СИЗО

Лефортовский суд Москвы решит, выпускать ли генерала под домашний арест
Юлия Данильченко
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Фото: СУ СК по Волгоградской областиФото: СУ СК по Волгоградской области
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Экс-глава волгоградского СУ СКР Михаил Музраев вот уже восемь месяцев сидит в СИЗО «Лефортово» - его обвиняют в «терроризме». Каждый раз Лефортовский суд Москвы продлевает арест, а сам Музраев пытается оспорить это решение. В четверг, 6 февраля, состоится очередное заседание. Следователи хотят оставить генерала в СИЗО до 10 мая, а адвокаты вновь будут требовать изменения меры пресечения на домашний арест, пока идет следствие. Как уверяют юристы, на это есть все основания.

- У Михаила Кандуевича есть проблемы со здоровьем. Мы предоставили все необходимые документы, настаивали на независимой оценке его состояния, но каждый раз этот момент игнорируют, - рассказал «КП-Волгоград» адвокат Владимир Семенцов.

Михаил Музраев не падает духом и решительно настроен на судебные разбирательства.

- Он – боец, несмотря на проблемы со здоровьем - держится, - говорит адвокат.

Условия с СИЗО нормальные: есть холодильник, телевизор и книги. По закону арест по статье за терроризм может длиться максимум полтора года. До окончания этого срока следователи должны отдать дело в прокуратуру, а те утвердить обвинение и передать уже в суд на рассмотрение.

Напомним, экс-глава следкома назвал обвинение «фантазиями следователей». Тем не менее, до 10 мая его могут оставить в СИЗО, пока идет следствие. Официально его обвиняют по статье 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Речь о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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