Перекрытия дорог 2 февраля 2020 в Волгограде

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

По традиции ни один праздник в Волгограде не обходится без санкций для автомобилистов. 2 февраля 2020 город-герой отметит 77-ю годовщину победы под Сталинградом. В честь этого устроят торжества, памятные акции и фейерверк. А на время проведения на Центральной набережной легкоатлетического пробега и салюта перекроют дорогу на нулевой продольной. Движение для автомобилистов ограничат с 22 часов 1 февраля до 13 часов 2 февраля 2020 на рокадной дороге в границах улиц Калинина и 7-й Гвардейской. А 2 февраля с 13.00 до 22.00 закрытой для машин будет лишь участок нулевой продольной от улицы Калинина до центральной лестницы набережной. Автомобилистов просят заранее убрать своих «коней» с парковки у музея «Россия – моя история».

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, объехать закрытый участок рокадной дороги можно будет по улицам Калинина, Рабоче-Крестьянской, 7-й Гвардейской, Комсомольской, а также по проспекту Ленина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет ходить общественный транспорт 2 февраля [на чем уехать домой после салюта]

Фейерверк, реконструкция, «Битва на Волге» и концерты - как в Волгограде отпразднуют 77-летие Сталинградской победы [программа праздничных мероприятий]

ИСТОЧНИК KP.RU