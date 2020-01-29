2020-01-29T12:54:00+03:00
Общество

2 февраля 2020 в Волгограде: как будет ходить общественный транспорт

После окончания фейерверка 2 февраля 2020 на маршруты выйдут дополнительные трамваи, троллейбусы и автобусы [расписание транспорта]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Трамваи, троллейбусы и автобусы вечером будут ходить чаще.Трамваи, троллейбусы и автобусы вечером будут ходить чаще.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Кульминацией праздничных мероприятий в честь 77-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля 2020 в Волгограде станет красочный фейерверк в пойме Царицы. На случай, если посмотреть салют приедет много народа, власти решили пустить общественный транспорт в усиленном режиме. Уехать домой после фейерверка волгоградцы смогут на автобусах, трамваях и троллейбусах, которые будут ходить после 21.00 чаще обычного.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, 2 февраля 2020 после фейерверка жители Волгограда смогут уехать домой на пяти самых востребованных автобусах, которые пустят с минимальным интервалом. В южные районы будут ходить автобусы №2, на север – автобусы № 20 и №21. Выйдут дополнительные машины и на автобусный маршрут № 95. В Дзержинский район чаще обычного будут ездить автобусы №6 «Ж/д вокзал - Аэропорт».

2 февраля 2020 после 21.00 волгоградцев развезут по домам также троллейбусы №9, №12 и №15А. Интервал движения составит около 7 – 12 минут.

Скоростные трамваи с 21.00 будут ходить с интервалом движения 9 - 10 минут. А трамваи от «Детского центра» №2, № 4 и №10 пустят с разницей в 10 - 12 минут.

И учтите, что 2 февраля 2020 в Волгограде перекроют дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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