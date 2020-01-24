2020-01-24T15:50:16+03:00
Общество

В Волгограде вновь пять раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса

Военно-историческая реконструкция пройдет в музее «Память» 31 января 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Паулюса снова возьмут в плен.Паулюса снова возьмут в плен.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

По традиции из года в год уже 15 лет подряд в канун годовщины победы в Сталинградской битве в музее «Память» повторяется одна и та же сцена. Начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин с солдатами входит в немецко-фашистское логово и берет в плен офицеров и командующего 6-й немецкой армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Спустя 77 лет, 31 января 2020 года, исторический момент вновь покажут реконструкторы в подвале опустевшего Центрального универмага. Один в один. Так как музей небольшой, увидеть событие смогут немногие. Поэтому военно-историческую реконструкцию повторят пять раз подряд – в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в музее «Память», воссоздадут сцену пленения максимально достоверно. Здесь же покажут немецкий медпункт и будут звучать песни военных лет. Кроме того, в 11 утра в музее откроется выставка «Операция Кольцо. Победители и побежденные». Жители и гости города смогут увидеть фотографии, документы и уникальную рельефную карту боевых действий, а также графику фронтового художника Константина Финогенова из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва». Дополнит ряд послевоенная кинохроника с воспоминаниями военачальников.

Учтите, реконструкция не для малышей. Возрастной ценз – 16+.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как 2 февраля 2020 года в Волгограде отметят 77-летие Сталинградской Победы [программа праздничных мероприятий]

Куда пойти в Волгограде: День студента, Китайский Новый год и мотокросс [программа мероприятий, афиша, досуг]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде ребята из «Кванториума» собрали для первоклашки уникалльный бизиборд
В Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона за ветхий подъезд
Василий Уткин опять «напал» на «Ротор» и Волгоград
Из бюджета Волгоградской области на бездомных животных выделили 10 миллионов рублей
Юрист прокомментировала ситуацию с отключением газа в квартире сироты в Волгограде
Лаптев будет руководить Академией «Ротора», а Алексей Жданов тренировать «молодежку»
В Волгограде вновь пять раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса
На Татьянин день Волгоградскую область заметет и завьюжит
Волгоградцы могут стать частью самого большого сердца на планете и войти в книгу рекордов
В аэропорту Волгограда установили тепловизоры, чтобы не пропустить больных коронавирусом
«Ротор» подписал контракт с форвардом из молодежной сборной России
Настоящий детектив: как львенок и обезьяна попали на обочину волгоградской трассы
В Волгограде водителя «Мерседеса», сбежавшего с места ДТП, отправили за решетку
В День студента в Волгограде запретят продавать алкоголь
Видеоролики астраханского заповедника бьют миллионные рекорды просмотров
Волгоградские газовики вручили победителям акции «Безопасность в каждый дом» сертификаты на бесплатное техническое обслуживание газового оборудования
В клинике пластической хирургии Волгограда арестовали технику и мебель
В Волгограде поймали лжеполицейских-вымогателей
В волгоградские школы пришли письма об очередном «минировании»
Волгоградцам покажут «Жизнь блокадного Ленинграда»
Фура влетела в гаражи в Волгограде
Астраханский чиновник подарил знакомой квартиру, предназначенную для переселенцев из аварийного жилья
Волгоградцев бесплатно проверят на рак
ЖК «Бастион» обещают достроить в 2020-м
Руководителя жилинспекции Волгограда оштрафовали на семь тысяч рублей
На юге Волгограда пешеход погиб под колесами иномарки