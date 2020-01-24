В Волгограде вновь пять раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:50:16+03:00

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По традиции из года в год уже 15 лет подряд в канун годовщины победы в Сталинградской битве в музее «Память» повторяется одна и та же сцена. Начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин с солдатами входит в немецко-фашистское логово и берет в плен офицеров и командующего 6-й немецкой армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Спустя 77 лет, 31 января 2020 года, исторический момент вновь покажут реконструкторы в подвале опустевшего Центрального универмага. Один в один. Так как музей небольшой, увидеть событие смогут немногие. Поэтому военно-историческую реконструкцию повторят пять раз подряд – в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в музее «Память», воссоздадут сцену пленения максимально достоверно. Здесь же покажут немецкий медпункт и будут звучать песни военных лет. Кроме того, в 11 утра в музее откроется выставка «Операция Кольцо. Победители и побежденные». Жители и гости города смогут увидеть фотографии, документы и уникальную рельефную карту боевых действий, а также графику фронтового художника Константина Финогенова из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва». Дополнит ряд послевоенная кинохроника с воспоминаниями военачальников.

Учтите, реконструкция не для малышей. Возрастной ценз – 16+.

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ИСТОЧНИК KP.RU