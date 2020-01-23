167 участников Сталинградской битвы осталось в регионе

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:18:57+03:00

Всего же в Волгоградской области на начало 2020 года проживает чуть больше тысячи ветеранов Великой Отечественной войны

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С каждым годом все дальше агония войны, с каждым днем все меньше остается живых участников тех событий. В юбилейном 2020 году в Волгоградской области остался всего 1161 ветеран Великой Отечественной войны. Десять лет назад их было более 9 тысяч. 2 февраля в Волгограде будут отмечать 77-летие Сталинградской победы. Участников великой битвы на Волге в регионе осталось всего 167 человек и с каждым днем становится все меньше. Ведь нашим ветеранам уже по 95 и более лет. В каждом районе своих сталинградцев знают по именам. Ведь, например, в Краснооктябрьском районе сейчас живут 18 участников тех боев, а на весь Волжский их всего 16.

К годовщине Сталинградской битвы ее участникам и труженикам тыла власти Волгоградской области выделили по 3000 рублей. По тысяче получат вдовы и дети Сталинграда. Их тоже немного. Как сообщает «КП-Волгоград», по данным АИС «Социальный регистр населения» всего в регионе осталось 167 участников Сталинградской битвы и 410 вдов, 14 тружеников тыла, награжденных медалью «За оборону Сталинграда». Еще 5742 жителя области имеют статус «Дети Сталинграда».

Всего же в Волгоградской области в этом году насчитали 114 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU