В Волгоградской области насчитали 114 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:21:12+03:00

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На днях жителю Краснооктябрьского района Волгограда Ивану Татаринову вручили поздравительное письмо от Владимира Путина. Президент поздравил дедушку со столетним юбилеем. Только вдумайтесь, волгоградцу исполнилось сто лет! Конечно, такие долгожители на особом счету. Например, в Волгоградской области (по состоянию на январь 2020-го) таких 114 человек. Такие данные предоставили «КП-Волгоград» в региональном отделении Пенсионного фонда.

Самый взрослый мужчина живет в Советском районе Волгограда и ему 105 лет (25 ноября 1914 года рождения), а самая взрослая женщина - жительница Кумылженского района, ей 109 лет (10.05.1910 года рождения).

Всего в регионе живет 101 751 человек в возрасте от 80 лет и старше (из тех, кто получает страховую пенсию). Напомним, что такие долгожители получают кроме пенсии еще и фиксированную выплату в двойном размере. В 2020 году эта сумма составляет 11 372,50 рублей.

- Помимо дополнительных выплат, граждане, достигшие возраста 80 лет, имеют право оформить компенсационную выплату по уходу. В 2020 году ее размер составляет 1200 рублей, - уточняют в волгоградском отделении ПФ РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU