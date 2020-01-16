Глава Астраханской области «подобрал» еще одного уволенного волгоградского чиновника

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:43:16+03:00

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Уволенный из Волгоградской областной администрации Сергей Сивоконь (который работал в должности заместителя регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства) вдруг «всплыл» в Астрахани. Неожиданно глава Астраханской области Игорь Бабушкин назначил его руководителем Волжского управления Госавтодорнадзора. Правда, пока с приставкой врио (временно исполняющий обязанности). Приказ о его назначении подписан 15 января. И теперь Сивоконь будет следить не только за дорогами Астраханской, но и Волгоградской областей (ибо управление осуществляет свою деятельность в обоих регионах).

Напомним, Сергей Сивоконь год успел поработать и главой поселка Городище Волгоградской области, откуда в 2018-м уволился по собственному желанию.

Кстати, это уже второй уволенный волгоградский чиновник, которого «подобрали» в Астрахани. Так, Сергей Васильев, который запомнился волгоградцам скандалом и судебным разбирательством с учительницей из Светлого Яра, теперь возглавляет администрацию губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU