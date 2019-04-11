Чиновник подал в суд за клевету на волгоградскую учительницу-защитницу экологии

«Она защищает право наших детей дышать чистым воздухом, а на нее за это в суд подали», - возмущаются жители поселка Светлый Яр. Это они о ситуации, в которой оказалась местная учительница географии Анастасия Сергеева. И на нее действительно подал в суд за «Клевету» руководитель регионального Росприроднадзора Сергей Васильев (правда, не как чиновник, а как физлицо).

«ПРУД – НАКОПИТЕЛЬ ПРОБЛЕМ»

Все началось в 2017-м, когда чиновники-экологи решили залежи ядовитой свалки из Кировского района Волгограда перевести в Светлый Яр. Экологию в поселке и до этого нельзя было назвать благополучной, а после того, как сюда потянулись грузовики с отходами, местные жители просто взбунтовались.

- Пруд-накопитель, который сам по себе представляет угрозу экологии, решили засыпать мусором, а сверху все это присыпать сорбентами. И назвали это рекультивацией. Я не первый год занимаюсь экологией, писала диссертации на эти темы, поверьте, так не делается: ядовитые жидкие отходы мусором не засыпают, - говорит Анастасия Сергеева.

Женщина действительно знает о чем говорит. Она закончила аспирантуру по специальности «Геоэкология», написала несколько научных работ, не единожды участвовала в конференциях и форумах, где обсуждают проблемы экологии. Кроме того, она является членом общественного совета при администрации Светлоярского района и даже имеет удостоверение инспектора облкомприроды. В общем, один из тех активистов, которых не любят наши чиновники.

– Должны были сделать дорогу, по которой везли сюда отходы «КАМАЗы», но нет. Грузовики должны были все быть укрыты тентами, а мы дышали разлетающимся по воздуху мусором. Мы требовали, чтобы нам предоставили всю информацию по этому проекту, но нам приходили лишь отписки. Тогда мы собрали группу активистов и подали в суд, пытались доказать необоснованность решения по такой рекультивации пруда-накопителя.

Фото с личной странички Анастасии Сергеевой.

КОМУ ЧЕСТЬ, КОМУ ПРАВО НА ЖИЗНЬ

К сожалению, суды активисты Светлого Яра проиграли. Но руки не опустили.

- Когда я узнала, что руководителем Управления Росприроднадзора России назначили Светлану Радионову, и когда она действительно начала решительно наводить порядок на местах, я решила написать ей напрямую. И направила письмо в интернет-приемную. Я просила только одного: перепроверить проект, назначить экспертизы, которые доказали бы его обоснованность и верность, - говорит учительница.

Жалобу, видимо, перенаправили в регион. И через пару месяцев после этого волгоградка вдруг узнает, что на нее подал в суд глава волгоградского управления Росприроднадзора, якобы за «распространение заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство».

- Об этом мы узнали из извещения. Я просто в шоке. Никто не позвонил, не пытался поговорить, Васильев ни разу к нам лично не приехал, чтобы обсудить проблему, а сразу пошел в суд, - негодует Анастасия Сергеева.

Ее адвокат Ольга Завгороднева, которая также пытается бороться за право жить в чистом поселке, уверена в невиновности учительницы. Говорит: «Если чиновники уверяют, что в поселке все в норме и нарушений нет, пусть приедут к нам, поживут и подышат гарью, понюхают, как пахнет воздух в Светлом Яру. Мы просто хотим жить и защищаем свои конституционные права».

Тем не менее, заявление Васильева суд принял к рассмотрению. Заседание назначено на 12 апреля. Для справки, по статье «Клевета» уголовного кодекса максимальное наказание – до 500 тысяч рублей. Кроме того, учительница может лишиться права работать с детьми, наставника, который учит наших детей любить и ценить природу.