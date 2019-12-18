Экс-глава волгоградского Росприроднадзора, судившийся с учительницей, возглавил астраханскую администрацию

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-18T16:29:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 декабря, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин огласил имя нового главы своей администрации. Предыдущий руководитель - Виктория Гурьянова - отныне стала заместителем главы региона. А на ее место назначили Сергея Васильева.

Волгоградцам этот чиновник хорошо известен. Он работал в избирательной комиссии Волгоградской области. Но больше отличился в должности руководителя управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области. Особенно запомнился в регионе скандалом, который разгорелся в поселке Светлый Яр. Сергей Васильев судился с учительницей местной школы, которая стала ярым борцом за экологию в поселке. Педагог обвинила чиновников-экологов в нарушениях на свалке, а Васильев в свою очередь обвинил ее в клевете, за что женщину едва не уволили из школы.

Теперь Сергей Васильев будет руководить в Астраханской области.

«Васильев действительный государственный советник Российской Федерации III класса, кандидат юридических наук, служил в органах ФСБ, имеет большой опыт в управлении и награжден почетными грамотами и благодарностями», - отмечают в пресс-релизе Астраханской обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU