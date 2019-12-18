2019-12-18T16:29:26+03:00
Общество

Экс-глава волгоградского Росприроднадзора, судившийся с учительницей, возглавил астраханскую администрацию

Сергей Васильев стал главой администрации губернатора
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Волгоградского Избиркома.Фото с сайта Волгоградского Избиркома.
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Сегодня, 18 декабря, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин огласил имя нового главы своей администрации. Предыдущий руководитель - Виктория Гурьянова - отныне стала заместителем главы региона. А на ее место назначили Сергея Васильева.

Волгоградцам этот чиновник хорошо известен. Он работал в избирательной комиссии Волгоградской области. Но больше отличился в должности руководителя управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области. Особенно запомнился в регионе скандалом, который разгорелся в поселке Светлый Яр. Сергей Васильев судился с учительницей местной школы, которая стала ярым борцом за экологию в поселке. Педагог обвинила чиновников-экологов в нарушениях на свалке, а Васильев в свою очередь обвинил ее в клевете, за что женщину едва не уволили из школы.

Теперь Сергей Васильев будет руководить в Астраханской области.

«Васильев действительный государственный советник Российской Федерации III класса, кандидат юридических наук, служил в органах ФСБ, имеет большой опыт в управлении и награжден почетными грамотами и благодарностями», - отмечают в пресс-релизе Астраханской обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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